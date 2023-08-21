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Новак провёл переговоры с министром нефти и минеральных ресурсов Египта Моллой

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Российский вице-премьер Александр Новак провёл телефонный разговор с министром нефти и минеральных ресурсов Египта Тареком Моллой.
Новак провёл переговоры с министром нефти и минеральных ресурсов Египта Моллой
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Об этом сообщается в Telegram-канале правительства России.

«Рассматриваем Египет в качестве одного из важнейших партнёров России на Ближнем Востоке и Африканском континенте», — отметил Новак.

Вице-премьер добавил, что в прошлом году объём товарооборота между странами вырос на 30% по сравнению с предыдущим годом.

В 2023 году фиксируется дальнейший рост объёмов взаимной торговли, добавил Новак.

Ранее власти Египта заявили о возможности экспорта российской пшеницы в соседние страны, если Москва создаст глобальный логистический распределительный центр в экономической зоне Суэцкого канала.

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