Новак провёл переговоры с министром нефти и минеральных ресурсов Египта Моллой

Российский вице-премьер Александр Новак провёл телефонный разговор с министром нефти и минеральных ресурсов Египта Тареком Моллой.

Об этом сообщается в Telegram-канале правительства России.

«Рассматриваем Египет в качестве одного из важнейших партнёров России на Ближнем Востоке и Африканском континенте», — отметил Новак.

Вице-премьер добавил, что в прошлом году объём товарооборота между странами вырос на 30% по сравнению с предыдущим годом.

В 2023 году фиксируется дальнейший рост объёмов взаимной торговли, добавил Новак.

Ранее власти Египта заявили о возможности экспорта российской пшеницы в соседние страны, если Москва создаст глобальный логистический распределительный центр в экономической зоне Суэцкого канала.