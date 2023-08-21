Times: в Британии запретили чиновникам называть Россию враждебным государством

МИД Великобритании запретил правительственным чиновникам использовать выражение «враждебное государство» в отношении России, КНДР и Ирана из-за опасений «огорчить Китай».

Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, введён запрет на применение этого термина как в правительственных документах, так и в личной переписке чиновников в WhatsApp и по электронной почте.

Отмечается, что недавно британский МИД отклонил документ, в котором употреблялось выражение «враждебное государство».

«Государства сами по себе не являются враждебными по своей сути, они просто совершают враждебные действия», — говорится в публикации.

Как пишет газета, такое решение связано с желанием Лондона улучшить дипломатические отношения с Китаем.

Ранее Россия в качестве ответной меры включила в санкционный список 54 подданных Великобритании.