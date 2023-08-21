В МИД Белоруссии призвали Литву не создавать барьеры для граждан ЕС

Минск в связи с закрытием погранпереходов призывает власти Литвы отказаться от создания искусственных барьеров не только для белорусов, но и для всех жителей Евросоюза. Об этом сообщили в МИД Белоруссии.

Литва с 00:00 18 августа закрыла два пункта пропуска на границе с Белоруссией: Шумскас (Лоша) и Твярячюс (Видзы). Теперь на белорусско-литовской границе для проезда легкового и грузового транспорта будет функционировать четыре погранперехода.

«Призываем литовскую сторону отказаться от практики создания искусственных барьеров для граждан и представителей бизнеса не только Беларуси и Литвы, но и Европейского союза в целом», — говорится в заявлении.

Белорусские власти подчеркнули, что Минск отреагирует на закрытие приграничных пунктов пропуска Литвой прагматично, спокойно и с учётом интересов жителей соседних государств.