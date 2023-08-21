Военная делегация Ирана прибыла в Москву
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Как сообщает Минобороны России, официальная часть двусторонних переговоров состоялась в главкомате Сухопутных войск.
«Иран рассматривается Российской Федерацией как одно из ключевых государств на Ближнем Востоке — это стратегический партнёр России, а постоянный интенсивный политический диалог является характерной чертой нынешнего этапа нашего партнёрства», — отметил главком Сухопутных войск России генерал армии Олег Салюков.
Ранее российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Ирана Ибрагимом Раиси.