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Военная делегация Ирана прибыла в Москву

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Военная делегация Ирана во главе с командующим Сухопутными войсками бригадным генералом Киюмарсом Хейдари прибыла в Москву для обсуждения вопросов двустороннего военного сотрудничества.
Военная делегация Ирана прибыла в Москву
  • Gettyimages.ru
  • © Mordolff

Как сообщает Минобороны России, официальная часть двусторонних переговоров состоялась в главкомате Сухопутных войск.

«Иран рассматривается Российской Федерацией как одно из ключевых государств на Ближнем Востоке — это стратегический партнёр России, а постоянный интенсивный политический диалог является характерной чертой нынешнего этапа нашего партнёрства», — отметил главком Сухопутных войск России генерал армии Олег Салюков.

Ранее российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Ирана Ибрагимом Раиси.

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