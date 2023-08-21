Эрдоган выразил надежду на очную встречу с Путиным в сентябре

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на проведение очной встречи с президентом России Владимиром Путиным в сентябре.

Он подчеркнул, что в ближайшее время может состояться визит главы турецкого МИД Хакана Фидана в Россию для работы над зерновой сделкой.

Эрдоган напомнил, что в сентябре пройдут встречи G20 в Индии и Генассамблея ООН в США.

«Если мы найдём возможность в этой загруженной обстановке, мы встретимся и поговорим с господином Путиным лицом к лицу», — приводит его слова CNN Turk.

Ранее советник турецкого президента Акиф Чагатай Кылыч заявил, что подготовка визита Путина в Турцию продолжается.