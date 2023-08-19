Узнать больше

В Турции сообщили, что подготовка визита Путина в Анкару продолжается

Короткая ссылка
Советник турецкого президента Акиф Чагатай Кылыч в эфире телеканала CNN Turk заявил, что подготовка визита российского лидера Владимира Путина в Турцию продолжается.
В Турции сообщили, что подготовка визита Путина в Анкару продолжается
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«В России в настоящее время из-за внутренней ситуации прорабатывается график, идут переговоры о дате визита», — приводит слова Кылыча ТАСС.

Ранее сообщалось, что Путин и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган могут провести встречу в конце августа или в начале сентября.

Также немецкое издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что власти Турции, России и Катара готовятся заключить новое соглашение взамен зерновой сделки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить