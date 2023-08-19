В Турции сообщили, что подготовка визита Путина в Анкару продолжается
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«В России в настоящее время из-за внутренней ситуации прорабатывается график, идут переговоры о дате визита», — приводит слова Кылыча ТАСС.
Ранее сообщалось, что Путин и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган могут провести встречу в конце августа или в начале сентября.
Также немецкое издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что власти Турции, России и Катара готовятся заключить новое соглашение взамен зерновой сделки.