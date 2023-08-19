В Турции сообщили, что подготовка визита Путина в Анкару продолжается

Советник турецкого президента Акиф Чагатай Кылыч в эфире телеканала CNN Turk заявил, что подготовка визита российского лидера Владимира Путина в Турцию продолжается.

«В России в настоящее время из-за внутренней ситуации прорабатывается график, идут переговоры о дате визита», — приводит слова Кылыча ТАСС.

Ранее сообщалось, что Путин и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган могут провести встречу в конце августа или в начале сентября.

Также немецкое издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что власти Турции, России и Катара готовятся заключить новое соглашение взамен зерновой сделки.