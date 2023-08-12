A Haber: Путин и Эрдоган могут провести встречу в конце августа — начале сентября
- РИА Новости
Об этом информирует телеканал A Haber.
По данным телеканала, турецкий президент ожидает визит Путина в Турцию, однако источники телеканала также не исключают поездку Эрдогана в Россию.
При этом точная дата встречи двух лидеров не называется. Предположительно, она состоится в конце августа или начале сентября.
Ранее Эрдоган выразил надежду на приезд Путина в Турцию в течение августа.
Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что местом встречи Путина и Эрдогана не обязательно будет Турция.