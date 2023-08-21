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Научный сотрудник ВОЗ считает, что происхождение COVID-19 было естественным

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Главный научный сотрудник ВОЗ Джереми Фаррар считает, что происхождение коронавируса с большой долей вероятности было естественным, а не рукотворным. Об этом он сказал в интервью Financial Times.
Научный сотрудник ВОЗ считает, что происхождение COVID-19 было естественным
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

Фаррар отметил, что он «открыт для всех гипотез» о происхождении COVID-19, включая случайную утечку из лаборатории или его передачу от животных, продающихся на городских рынках в Китае.

При этом доказательства, накопленные за три года, позволяют утверждать, что «естественное происхождение становится всё более вероятным», однако нельзя игнорировать и другие сценарии, подчёркивает учёный.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что военно-биологические свойства коронавирусной инфекции COVID-19 могли усиливаться искусственно.

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