Минобороны России: военно-биологические свойства COVID-19 могли усиливать искусственно

Короткая ссылка
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что военно-биологические свойства коронавирусной инфекции COVID-19 могли усиливаться искусственно.
Минобороны России: военно-биологические свойства COVID-19 могли усиливать искусственно
  • AP

По его словам, у специалистов остаются вопросы, связанные с, «мягко говоря, странными для большинства вирусов изменчивостью и географическим происхождением» вариантов коронавируса.

Он отметил, что каждый новый вариант COVID-19 обладал улучшенными свойствами с точки зрения их военно-биологического применения, а также наносил всё больший экономический ущерб.

Кириллов обратил внимание, что в 2022 году, несмотря на крайне жёсткие антикоронавирусные ограничения в Китае, субварианты штамма «омикрон» вызвали лавинообразный рост заболевших в этой стране.

«Создаётся впечатление, что кем-то предпринимаются целенаправленные действия по усилению патогенных свойств вируса, а пандемия искусственно подпитывается посредством вброса новых, «усовершенствованных» вариантов», — сказал он.

Начальник РХБЗ добавил, что эти вопросы остаются пока без ответов.

Также Кириллов заявил, что Соединённые Штаты возобновили программу строительства биолабораторий на Украине и расширяют формат подготовки украинских биологов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить