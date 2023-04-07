Минобороны России: военно-биологические свойства COVID-19 могли усиливать искусственно

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что военно-биологические свойства коронавирусной инфекции COVID-19 могли усиливаться искусственно.

По его словам, у специалистов остаются вопросы, связанные с, «мягко говоря, странными для большинства вирусов изменчивостью и географическим происхождением» вариантов коронавируса.

Он отметил, что каждый новый вариант COVID-19 обладал улучшенными свойствами с точки зрения их военно-биологического применения, а также наносил всё больший экономический ущерб.

Кириллов обратил внимание, что в 2022 году, несмотря на крайне жёсткие антикоронавирусные ограничения в Китае, субварианты штамма «омикрон» вызвали лавинообразный рост заболевших в этой стране.

«Создаётся впечатление, что кем-то предпринимаются целенаправленные действия по усилению патогенных свойств вируса, а пандемия искусственно подпитывается посредством вброса новых, «усовершенствованных» вариантов», — сказал он.

Начальник РХБЗ добавил, что эти вопросы остаются пока без ответов.

Также Кириллов заявил, что Соединённые Штаты возобновили программу строительства биолабораторий на Украине и расширяют формат подготовки украинских биологов.