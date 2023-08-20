Вучич: переговоры с Эрдоганом способствуют укреплению отношений Сербии и Турции

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поспособствовала укреплению отношений Белграда и Анкары.

«Состоялся всегда важный и открытый разговор с президентом Турции Тайипом Эрдоганом об актуальных двусторонних и региональных вопросах», — написал он в одной из соцсетей.

Вучич добавил, что переговоры стали шагом к укреплению и без того хорошего сербско-турецкого сотрудничества во всех областях.

Ранее сербский лидер выразил мнение, что коллективный Запад всеми силами не сможет победить Россию на поле боя на Украине.