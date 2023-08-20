Венгрия заключила с Турцией соглашение о закупке 275 млн кубометров газа

Власти Венгрии и Турции заключили соглашение о закупке 275 млн кубометров газа.

Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров в Будапеште между премьер-министром Виктором Орбаном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Мы завершили работу над соглашением с турецкой компанией Botas, согласно которому в течение весны и лета следующего года мы закупим 275 млн кубометров природного газа у Турции», — цитирует его ТАСС.

Сийярто отметил, что это внесет большой вклад в обеспечение безопасности энергоснабжения Венгрии.

Ранее Сийярто предложил перенаправить транзит российского газа, поступающего в республику через Украину, на «Турецкий поток».

Министр напомнил, что пропускная способность «Турецкого потока» в Венгрию составляет 8,5 млрд кубометров, что покрывает весь объём газа, поступающего в страну из России.