Министр Урсо выразил мнение, что Рим добьётся независимости от поставок газа в 2023 году

Министр по делам предприятий и продукции «сделано в Италии» Адольфо Урсо выразил мнение, что Рим добьётся в 2023 году «газовой независимости, прежде всего от России».

Он отметил, что уровни заполнения хранилищ достигли 90% в последние дни.

«Я убеждён, что в 2023 году мы сможем окончательно добиться энергетической независимости, прежде всего от России», — приводит ТАСС слова Урсо в интервью порталу Il Sussidiario.net.

По его словам, Италия снизила объёмы импорта из России с 40% в 2021 году до 16% в 2022 году.

Ранее глава Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини заявил, что утверждения о возможности изоляции России от мира являются пропагандистским мифом Запада.