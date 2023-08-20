Министр Урсо выразил мнение, что Рим добьётся независимости от поставок газа в 2023 году
- РИА Новости
Он отметил, что уровни заполнения хранилищ достигли 90% в последние дни.
«Я убеждён, что в 2023 году мы сможем окончательно добиться энергетической независимости, прежде всего от России», — приводит ТАСС слова Урсо в интервью порталу Il Sussidiario.net.
По его словам, Италия снизила объёмы импорта из России с 40% в 2021 году до 16% в 2022 году.
Ранее глава Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини заявил, что утверждения о возможности изоляции России от мира являются пропагандистским мифом Запада.