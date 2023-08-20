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Министр Урсо выразил мнение, что Рим добьётся независимости от поставок газа в 2023 году

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Министр по делам предприятий и продукции «сделано в Италии» Адольфо Урсо выразил мнение, что Рим добьётся в 2023 году «газовой независимости, прежде всего от России».
Министр Урсо выразил мнение, что Рим добьётся независимости от поставок газа в 2023 году
  • РИА Новости

Он отметил, что уровни заполнения хранилищ достигли 90% в последние дни.

«Я убеждён, что в 2023 году мы сможем окончательно добиться энергетической независимости, прежде всего от России», — приводит ТАСС слова Урсо в интервью порталу Il Sussidiario.net. 

По его словам, Италия снизила объёмы импорта из России с 40% в 2021 году до 16% в 2022 году.

Ранее глава Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини заявил, что утверждения о возможности изоляции России от мира являются пропагандистским мифом Запада.

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