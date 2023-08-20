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Кулеба заявил, что не согласен с мнением о провале контрнаступления ВСУ

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью немецкой газете Bild, что не согласен с распространённым на Западе мнением о том, что контрнаступление ВСУ провалилось.

«Мы спокойно относимся к таким заявлениям», — сказал министр.

Однако, по его словам, западным аналитикам «нужно быть осторожнее» с прогнозами о неудачах украинской армии.

При этом Кулеба отметил, что, по мнению некоторых западных официальных лиц, Украина должна была «прекратить своё существование» в феврале 2022 года в течение «трёх — десяти дней».

Ранее Кулеба рассказал, что всё больше стран призывает Украину пойти на переговоры с Россией.

Также советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что стране не нужны переговоры с Россией.

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