Лидер мятежников в Нигере Чиани: страна не хочет войны, но будет к ней готова
Об этом информирует Al Jazeera.
«Ни армия, ни народ Нигера не хотят войны, однако мы будем противостоять любому её проявлению», — сказал генерал.
По его словам, государства ЭКОВАС не осознают, что Нигер стал «ключом к сдерживанию региона от дестабилизации» на фоне повышенной активности террористов.
Ранее в Нигере заявили, что любое вмешательство ЭКОВАС будет считаться оккупацией.
Также сообщалось, что ООН направила спецпредставителя в Нигер на переговоры с мятежниками.