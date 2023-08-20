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Лидер мятежников в Нигере Чиани: страна не хочет войны, но будет к ней готова

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Глава правящего в Нигере национального совета по защите отечества генерал Абдурахман Чиани заявил, что его страна не хочет войны, однако будет готова защищаться в случае необходимости.

Об этом информирует Al Jazeera.

«Ни армия, ни народ Нигера не хотят войны, однако мы будем противостоять любому её проявлению», — сказал генерал.

По его словам, государства ЭКОВАС не осознают, что Нигер стал «ключом к сдерживанию региона от дестабилизации» на фоне повышенной активности террористов.

Ранее в Нигере заявили, что любое вмешательство ЭКОВАС будет считаться оккупацией.

Также сообщалось, что ООН направила спецпредставителя в Нигер на переговоры с мятежниками.

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