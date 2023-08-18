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ООН направила спецпредставителя в Нигер на переговоры с мятежниками

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Спецпредставитель ООН по Западной Африке и Сахелю Леонардо Сантош Симао отправился в Нигер для обсуждения ситуации с мятежниками.
ООН направила спецпредставителя в Нигер на переговоры с мятежниками
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил на брифинге официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«В ближайшее время ожидается его прибытие в столицу Нигера Ниамей», — цитирует его РИА Новости.

Дюжаррик отметил, что ООН остаётся в контакте с представителями ЭКОВАС, заинтересованными сторонами в Нигере, а также другими заинтересованными сторонами.

Ранее сообщалось, что ЭКОВАС не собирается согласовывать с Советом Безопасности ООН военную интервенцию в Нигер.

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