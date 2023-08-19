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В Rheinmetall анонсировали техобслуживание танков на Украине в ближайшее время

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Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в ближайшие дни начнёт техобслуживание танков на Украине, заявил глава правления компании Армин Паппергер в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
В Rheinmetall анонсировали техобслуживание танков на Украине в ближайшее время
  • AFP
  • © EMMANUEL DUNAND

«Мы начнём обслуживание уже в этом месяце», — цитирует его ТАСС.

По словам Паппергера, первые 12 украинских сотрудников начали проходить обучение на территории ФРГ. Скоро прибудет ещё 12 человек.

Он добавил, что концерн также планирует как можно скорее начать производство танков на Украине. По мнению Паппергера, Украина должна стать независимой в производстве оружия.

«Запад не может всё время оплачивать все счета», — сказал он.

Ранее немецкий оборонный концерн Rheinmetall подтвердил, что до конца текущего года отправит на Украину беспилотник Luna NG для ведения воздушной разведки.

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