В Британии впервые обнаружили новый вариант коронавируса с десятками мутаций
Информация об этом опубликована на сайте правительства страны.
«В настоящий момент подтверждён только один случай у человека без недавней истории путешествий», — говорится в заявлении.
Отмечается, что на данный момент Агентство не располагает достаточным количеством данных для определения степени иммунного ответа организма на данный вариант коронавируса и тяжести заболевания.
Ранее сообщалось, что ВОЗ следит за новым штаммом Covid BA.X из-за опасений вспышки заболевания.
Также поступала информация, что новой волны заболеваемости COVID-19 в России пока не предвидится.