Академик РАН: новой волны заболеваемости COVID-19 в России пока не предвидится

Заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов в беседе с RT оценил возможность новой волны COVID-19 в России, а также дал рекомендации по мерам профилактики.

«Действительно, во многих странах был обнаружен новый вариант коронавируса «эрис», и в ряде стран он является доминирующим. В России первые случаи инфицирования «эрисом» были обнаружены ещё весной. Большая часть геномов вируса были отсеквенированы в ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Но доминирующим штаммом у нас он не стал», — пояснил эксперт.

Субвариант EG.5.1, получивший название «эрис», — это разновидность «омикрона», к которому так или иначе имеется перекрёстный иммунитет.

«В отличие от некоторых других вариантов, у него отмечается некоторая способность к ускользанию от антител, вырабатываемых вакцинами или перенесённым ранее COVID-19. И это закономерно: известно, что каждые восемь-девять месяцев происходит смена главного доминирующего варианта, который способен приобретать те свойства, которые дают ему преимущества. Но принципиального отличия от своих собратьев, других респираторных вирусов, у него нет: протекает не тяжелее, чем обычные ОРВИ, не имеет каких-то особенных проявлений. Всё это позволяет нам предполагать, что новой волны заболеваемости пока не предвидится», — добавил он.

По его словам, будет обычный сезонный подъём, который происходит каждый год в конце лета — начале осени.

«Это вполне ожидаемая и прогнозируемая ситуация», — объяснил Александр Горелов.

В связи с этим рекомендации Роспотребнадзора остаются прежними: соблюдать обычные меры профилактики — использовать средства индивидуальной защиты, оставаться дома и обращаться к врачу, если почувствовали недомогание, особенно это касается людей старшего возраста и имеющих хронические заболевания.

Ранее в Росавиации сообщили об отмене обязательного анкетирования о COVID-19 для прилетающих в Россию из-за рубежа.