Захарова: MI6 планирует использовать украинских марионеток в других странах
Об этом, как информирует РИА Новости, она рассказала в ответ на сообщения о подготовке MI6 диверсионного отряда из украинских боевиков.
«Лондон продолжает отчаянно цепляться за своё колониальное наследие и всеми силами стремится держать страны континента в зависимом положении», — прокомментировала дипломат политику Великобритании в Африке.
При этом она добавила, что африканцы и украинцы будут «расплачиваться» за реализацию амбиций «британских неоколониалистов».
Ранее председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что Франция, США и Британия должны компенсировать ущерб Африке.
Также в МИД России посоветовали главе МИД Великобритании Джеймсу Клеверли «прикусить язык» после его оценок проектов России и Африки.