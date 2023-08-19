Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве видят планы Лондона по использованию «украинских марионеток» в других странах мира.

Об этом, как информирует РИА Новости, она рассказала в ответ на сообщения о подготовке MI6 диверсионного отряда из украинских боевиков.

«Лондон продолжает отчаянно цепляться за своё колониальное наследие и всеми силами стремится держать страны континента в зависимом положении», — прокомментировала дипломат политику Великобритании в Африке.

При этом она добавила, что африканцы и украинцы будут «расплачиваться» за реализацию амбиций «британских неоколониалистов».

Ранее председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что Франция, США и Британия должны компенсировать ущерб Африке.

Также в МИД России посоветовали главе МИД Великобритании Джеймсу Клеверли «прикусить язык» после его оценок проектов России и Африки.