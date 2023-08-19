Узнать больше

Захарова: MI6 планирует использовать украинских марионеток в других странах

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве видят планы Лондона по использованию «украинских марионеток» в других странах мира.

Об этом, как информирует РИА Новости, она рассказала в ответ на сообщения о подготовке MI6 диверсионного отряда из украинских боевиков.

«Лондон продолжает отчаянно цепляться за своё колониальное наследие и всеми силами стремится держать страны континента в зависимом положении», — прокомментировала дипломат политику Великобритании в Африке.

При этом она добавила, что африканцы и украинцы будут «расплачиваться» за реализацию амбиций «британских неоколониалистов». 

Ранее председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что Франция, США и Британия должны компенсировать ущерб Африке.

Также в МИД России посоветовали главе МИД Великобритании Джеймсу Клеверли «прикусить язык» после его оценок проектов России и Африки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить