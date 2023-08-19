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Myśl Polska: власти Польши будут готовы отправить солдат на войну против России

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Обозреватель Myśl Polska Михал Радзиковский заявил, что польские власти смогут пойти на отправку солдат на Украину для борьбы с Россией.

«Премьер-министр и другие лица, принимающие решения, будут готовы отправить польских солдат на украинский фронт», — сказал журналист.

По его словам, такой шаг они могут предпринять «во имя защиты Родины от мнимой российской угрозы».

«Число погибших ничего бы для них не значило», — добавил Радзиковский.

Ранее в Польше арестовали двух россиян по обвинению в шпионаже и распространении пропаганды.

Также глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил о планах Польши создать соединение для оккупации Западной Украины.

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