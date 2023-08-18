Венгрия и израильская UVision подписали соглашение о создании завода по производству БПЛА

Венгрия подписала с израильской компанией UVision соглашение о создании предприятия по производству боевых беспилотников.

Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

«Мы подписали соглашение, частью которого является израильская компания UVision, мы создаём в Венгрии совместное предприятие по производству боевых беспилотников», — цитирует его РИА Новости.

Он также сообщил, что в венгерской Варпалоте в будущем начнёт работать «один из самых современных в Европе заводов по производству боеприпасов».

Ранее власти США одобрили поставки в Германию высокоманёвренной системы ПРО Arrow 3 из Израиля.