Венгрия и израильская UVision подписали соглашение о создании завода по производству БПЛА
- Gettyimages.ru
- © ovbelov
Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.
«Мы подписали соглашение, частью которого является израильская компания UVision, мы создаём в Венгрии совместное предприятие по производству боевых беспилотников», — цитирует его РИА Новости.
Он также сообщил, что в венгерской Варпалоте в будущем начнёт работать «один из самых современных в Европе заводов по производству боеприпасов».
Ранее власти США одобрили поставки в Германию высокоманёвренной системы ПРО Arrow 3 из Израиля.