МИД России запретил въезд «русофобски заряженным» журналистам британских СМИ
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Москва приняла такое решение с учётом активной вовлечённости Лондона в информационно-пропагандистское сопровождение деятельности режима Владимира Зеленского.
Данные журналисты причастны к фабрикации «антироссийских пасквилей», отмечает пресс-служба министерства.
В частности, сотрудники этих СМИ стремятся не допускать и пресекать попытки объективного освещения событий на Украине, «исключить признаки инакомыслия методами, описанными Дж. Оруэллом в «1984» и «Скотном дворе».
18 августа Россия в качестве ответной меры включила в санкционный список 54 подданных Великобритании.