МИД России запретил въезд «русофобски заряженным» функционерам и корреспондентам британских СМИ. Среди них журналисты BBC, сотрудники Guardian Media Group и The Daily Telegraph.

Москва приняла такое решение с учётом активной вовлечённости Лондона в информационно-пропагандистское сопровождение деятельности режима Владимира Зеленского.

Данные журналисты причастны к фабрикации «антироссийских пасквилей», отмечает пресс-служба министерства.

В частности, сотрудники этих СМИ стремятся не допускать и пресекать попытки объективного освещения событий на Украине, «исключить признаки инакомыслия методами, описанными Дж. Оруэллом в «1984» и «Скотном дворе».

18 августа Россия в качестве ответной меры включила в санкционный список 54 подданных Великобритании.