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Le Figaro: более 43% французов выступили за отказ Киева от территорий

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Свыше половины читателей газеты Le Figaro согласны с позицией бывшего президента Франции Николя Саркози, который заявил, что Крым был и остаётся территорией России.
Le Figaro: более 43% французов выступили за отказ Киева от территорий
  • Gettyimages.ru
  • © Sylvain Sonnet

Как отмечает издание, опрос звучал так: «Должна ли Украина уступить России территории для достижения мира, как предлагает Николя Саркози?»

В материале сказано, что 43,14% респондентов высказались «за», а 56,81% — «против».

В сентябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ. 

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом. 

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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