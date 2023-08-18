Свыше половины читателей газеты Le Figaro согласны с позицией бывшего президента Франции Николя Саркози, который заявил, что Крым был и остаётся территорией России.

Как отмечает издание, опрос звучал так: «Должна ли Украина уступить России территории для достижения мира, как предлагает Николя Саркози?»

В материале сказано, что 43,14% респондентов высказались «за», а 56,81% — «против».

В сентябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.