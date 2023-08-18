Le Figaro: более 43% французов выступили за отказ Киева от территорий
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Как отмечает издание, опрос звучал так: «Должна ли Украина уступить России территории для достижения мира, как предлагает Николя Саркози?»
В материале сказано, что 43,14% респондентов высказались «за», а 56,81% — «против».
В сентябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.
Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.