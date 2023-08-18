В Белом доме заявили, что США не намерены создавать аналог НАТО в Азии

Соединённые Штаты не планируют создавать формальный военный альянс с Японией и Южной Кореей по аналогии НАТО. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы не ставим прямо такой цели — создание трёхстороннего альянса в качестве финальной задачи», — сказал он в ходе пресс-конференции.

Салливан подчеркнул, что такое объединение «совершенно точно не будет НАТО в Тихом океане».

Ранее стало известно, что трёхсторонний саммит лидеров Японии, США и Южной Кореи запланирован на 18 августа. Встреча пройдёт в США.

В МИД Китая сообщили, что Пекин не поддерживает проведение саммита лидеров трёх стран.