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В Белом доме заявили, что США не намерены создавать аналог НАТО в Азии

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Соединённые Штаты не планируют создавать формальный военный альянс с Японией и Южной Кореей по аналогии НАТО. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
В Белом доме заявили, что США не намерены создавать аналог НАТО в Азии
  • AP
  • © Andrew Harnik

«Мы не ставим прямо такой цели — создание трёхстороннего альянса в качестве финальной задачи», — сказал он в ходе пресс-конференции.

Салливан подчеркнул, что такое объединение «совершенно точно не будет НАТО в Тихом океане».

Ранее стало известно, что трёхсторонний саммит лидеров Японии, США и Южной Кореи запланирован на 18 августа. Встреча пройдёт в США.

В МИД Китая сообщили, что Пекин не поддерживает проведение саммита лидеров трёх стран.

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