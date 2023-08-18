В Белом доме заявили, что США не намерены создавать аналог НАТО в Азии
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«Мы не ставим прямо такой цели — создание трёхстороннего альянса в качестве финальной задачи», — сказал он в ходе пресс-конференции.
Салливан подчеркнул, что такое объединение «совершенно точно не будет НАТО в Тихом океане».
Ранее стало известно, что трёхсторонний саммит лидеров Японии, США и Южной Кореи запланирован на 18 августа. Встреча пройдёт в США.
В МИД Китая сообщили, что Пекин не поддерживает проведение саммита лидеров трёх стран.