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Китай раскритиковал предстоящий саммит США, Японии и Южной Кореи

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Пекин не поддерживает проведение лидерами США, Японии и Южной Кореи совместного саммита, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Китай раскритиковал предстоящий саммит США, Японии и Южной Кореи
  • AP
  • © Liu Zheng

Как передаёт Associated Press, он отметил, что ни одно государство не должно стремиться к собственной безопасности за счёт интересов безопасности других стран.

Вэньбинь подчеркнул, что попытки формировать различные группы противостояния в Азиатско-Тихоокеанском регионе приведут к противодействию и напряжённости.

Трёхсторонний саммит лидеров Японии, США и Южной Кореи запланирован на 18 августа. Встреча пройдёт в США.

Ранее сообщалось, что 23 августа пройдут совместные военно-морские учения Японии, США и Австралии в акватории Южно-Китайского моря.

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