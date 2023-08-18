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В Британии медсестру признали виновной в убийстве семи новорождённых

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Медицинскую сестру Люси Летби признали виновной в убийстве младенцев во время работы в больнице города Честер в графстве Чешир в Великобритании с июня 2015 по июнь 2016 года.
В Британии медсестру признали виновной в убийстве семи новорождённых
  • Gettyimages.ru
  • © Christopher Furlong

Об этом пишет The Independent.

Королевский суд Манчестера заслушал показания более 240 свидетелей и решил признать виновной задержанную по семи пунктам обвинения в убийстве и покушении на убийство ещё шести человек.

Летби намеренно вводила младенцам воздух или отравляла их инсулином. Также она кормила чрезмерным количеством молока детей, которые рождались преждевременно или имели физические особенности. Один из них также подвергался физическому насилию.

По данным издания, женщину, скорее всего, поместят в тюрьму строгого режима и приговорят к пожизненному заключению.

Ранее сообщалось, что американский суд приговорил иностранку Паскаль Сесиль Веронику Феррье почти к 22 годам тюрьмы за отправку писем с угрозами и ядом, в том числе бывшему президенту США Дональду Трампу.

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