Суд США приговорил иностранку к заключению за отправку писем с ядом Трампу

Суд в США приговорил иностранку Паскаль Сесиль Веронику Феррье почти к 22 годам заключения за отправку писем с угрозами и ядом, в том числе экс-президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу в его бытность главой государства.

«Паскаль Сесиль Вероника Феррье... была приговорена сегодня к 262 месяцам тюрьмы за отправку писем с угрозами, содержащих самодельный рицин, в сентябре 2020 года в Белый дом и тогдашнему президенту Дональду Трампу, а также восьмерым правоохранителям Техаса», — говорится в сообщении американского Минюста.

По данным ведомства, женщина имела двойное гражданство — Канады и Франции. В одном из писем она предложила Трампу снять заявку с выборов, после чего отправилась из Канады в США. Там пограничники нашли у неё оружие с сотнями патронов и арестовали.

Уточняется, что, помимо тюремного срока, Феррье приговорили к пожизненному надзору. После окончания заключения её депортируют из Соединённых Штатов.

Ранее жительнице Техаса Эбигейл Джо Шри предъявили обвинения в угрозах убийством судье, которая рассматривает дело в отношении экс-президента США Дональда Трампа о штурме Капитолия в 2021 году.