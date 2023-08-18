Россия и Венгрия подписали документы о начале сооружения АЭС «Пакш-2»

Россия и Венгрия подписали документы о переходе строительства АЭС «Пакш-2» на этап сооружения.

Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в церемонии подписания документов приняли участие вице-президент АО «АСЭ», директор проекта по сооружению АЭС Александр Мертен и генеральный директор компании Paksi Atomerőmű Zrt. Гергей Якли.

Как рассказал Мертен, проект строительства АЭС вызывает интерес среди представителей венгерской промышленности и других европейских стран.

Ранее в «Росатоме» сообщили, что работы по строительству АЭС «Пакш-2» в Венгрии осуществляются согласно графику.