Россия и Венгрия подписали документы о начале сооружения АЭС «Пакш-2»
- AFP
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Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, в церемонии подписания документов приняли участие вице-президент АО «АСЭ», директор проекта по сооружению АЭС Александр Мертен и генеральный директор компании Paksi Atomerőmű Zrt. Гергей Якли.
Как рассказал Мертен, проект строительства АЭС вызывает интерес среди представителей венгерской промышленности и других европейских стран.
Ранее в «Росатоме» сообщили, что работы по строительству АЭС «Пакш-2» в Венгрии осуществляются согласно графику.