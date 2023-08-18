Узнать больше

В КНДР установили мемориальную плиту в честь советских воинов

Короткая ссылка
В Северной Корее на границе с Китаем установили мемориальную плиту в честь четырёх советских воинов по случаю 78-й годовщины освобождения Кореи.
В КНДР установили мемориальную плиту в честь советских воинов
  • Gettyimages.ru
  • © Vladimir Venediktov

Об этом сообщает пресс-служба российского посольства во «ВКонтакте».

Уточняется, что на плите увековечено имя одного из четырёх воинов — старшины Василия Исупова.

«Сотрудники посольства продолжают работу по выяснению имён оставшихся трёх неизвестных героев», — говорится в сообщении.

Ранее в Санкт-Петербурге почтили память участников Ленинградской битвы. На площади Победы прошла церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить