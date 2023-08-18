В КНДР установили мемориальную плиту в честь советских воинов
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Об этом сообщает пресс-служба российского посольства во «ВКонтакте».
Уточняется, что на плите увековечено имя одного из четырёх воинов — старшины Василия Исупова.
«Сотрудники посольства продолжают работу по выяснению имён оставшихся трёх неизвестных героев», — говорится в сообщении.
Ранее в Санкт-Петербурге почтили память участников Ленинградской битвы. На площади Победы прошла церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда.