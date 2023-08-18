В КНДР установили мемориальную плиту в честь советских воинов

В Северной Корее на границе с Китаем установили мемориальную плиту в честь четырёх советских воинов по случаю 78-й годовщины освобождения Кореи.

Об этом сообщает пресс-служба российского посольства во «ВКонтакте».

Уточняется, что на плите увековечено имя одного из четырёх воинов — старшины Василия Исупова.

«Сотрудники посольства продолжают работу по выяснению имён оставшихся трёх неизвестных героев», — говорится в сообщении.

Ранее в Санкт-Петербурге почтили память участников Ленинградской битвы. На площади Победы прошла церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда.