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В Петербурге почтили память участников Ленинградской битвы

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В Санкт-Петербурге почтили память участников Ленинградской битвы. На площади Победы прошла церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда.

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

В церемонии приняли участие зампред правительства Ленинградской области Николай Емельянов, губернатор Петербурга Александр Беглов, председатель правления общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова.

Также присутствовали жители блокадного Ленинграда, ветераны, представители Западного военного округа.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщило, что в Московской области направят более 25 млн рублей на ремонт и установку мемориалов и воинских захоронений в 2023 году.

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