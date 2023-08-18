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RFI: ЭКОВАС в Гане обсудит дату начала возможной интервенции в Нигер

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Начальники штабов обороны стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) во время совещания в Гане проведут обсуждение даты начала возможной интервенции в Нигер.
RFI: ЭКОВАС в Гане обсудит дату начала возможной интервенции в Нигер
  • AFP

Об этом сообщила радиостанция RFI со ссылкой на представителя организации.

В публикации говорится, что в рамках первого дня встречи начальников штабов велась дискуссия по распределению резервов среди потенциальных участников операции против Нигера. По данным радиостанции, сейчас в качестве участников утверждены: Нигерия, Сенегал, Кот-д'Ивуар, Бенин и Гвинея-Бисау.

Участники совещания не успели закончить обсуждение по распределению сил при предполагаемой операции, поэтому разговоры продолжатся во второй день, сегодня, 18 августа.

Ранее заместитель официального представителя Госдепа Ведант Пател заявил, что американское правительство считает, что военная интервенция в Нигер должна быть «последним средством».

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