Военный эксперт Литовкин: на Украине нет аэродромов для F-16

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что США одобрили передачу Киеву истребителей F-16.

По словам Литовкина, передача Киеву F-16 «на раскладе сил на фронте никак не скажется».

«Для того чтобы освоить самолёты, украинским лётчикам надо будет как минимум полгода, если не больше, даже если они опытные лётчики. Для того чтобы научиться летать на этих самолётах в паре, в звене, в эскадрилье, надо будет ещё больше времени. А для того чтобы вести воздушный бой — ещё больше времени», — рассказал военный эксперт.

Он отметил, что на Украине нет необходимых ресурсов для содержания и применения F-16.

«Нужны хорошо оборудованные аэродромы, а таких на Украине нет. Их надо строить. То есть не просто авиапосадочную полосу. Нужна серьёзная инфраструктура: командирские вышки, радиолакационные поля, откуда будет видно пространство впереди лётчика, чтобы им руководить в полёте. Нужны технико-эксплуатационные части, мини-заводы, где самолёты обслуживают перед полётом и после возвращения. Нужны будут заводы по очистке авиационного керосина, склады для ракет «воздух — воздух» и «воздух — поверхность». И так далее», — пояснил Литовкин.

Он также заявил, что Россия «не будет смотреть сквозь пальцы» на передачу Киеву подобного вооружения.

«Аэродром построят — мы нанесём по нему удары. Уже сейчас Украина свои самолёты Су-24, которые у них остались и которые могут нести ракеты Storm Shadow, перебрасывает с одного аэродрома на другой, чтобы русские их не застали в одном месте и не нанесли удар», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что США одобрили передачу Киеву истребителей F-16 от Дании и Нидерландов по завершении подготовки украинских пилотов.