Глава МИД подтвердил, что Дания получила разрешение США отправить F-16 ВСУ
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Об этом дипломат сказал в эфире «Датского радио».
Как рассказал Расмуссен, Дания получила письмо от американского госсекретаря Энтони Блинкена о вариантах действий по вопросу поставок истребителей.
«Это означает, что барьера для возможности сделать это (поставить F-16 ВСУ. — RT) больше нет», — цитирует его РИА Новости.
Ранее агентство Reuters писало, что США одобрили передачу Киеву истребителей F-16 от Дании и Нидерландов по завершении подготовки украинских пилотов.