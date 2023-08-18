Глава МИД подтвердил, что Дания получила разрешение США отправить F-16 ВСУ

Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен подтвердил, что Копенгаген получил разрешение от Вашингтона на передачу истребителей F-16 Вооружённым силам Украины.

Об этом дипломат сказал в эфире «Датского радио».

Как рассказал Расмуссен, Дания получила письмо от американского госсекретаря Энтони Блинкена о вариантах действий по вопросу поставок истребителей.

«Это означает, что барьера для возможности сделать это (поставить F-16 ВСУ. — RT) больше нет», — цитирует его РИА Новости.

Ранее агентство Reuters писало, что США одобрили передачу Киеву истребителей F-16 от Дании и Нидерландов по завершении подготовки украинских пилотов.