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Глава МИД подтвердил, что Дания получила разрешение США отправить F-16 ВСУ

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Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен подтвердил, что Копенгаген получил разрешение от Вашингтона на передачу истребителей F-16 Вооружённым силам Украины.
Глава МИД подтвердил, что Дания получила разрешение США отправить F-16 ВСУ
  • © U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory Brook

Об этом дипломат сказал в эфире «Датского радио».

Как рассказал Расмуссен, Дания получила письмо от американского госсекретаря Энтони Блинкена о вариантах действий по вопросу поставок истребителей.

«Это означает, что барьера для возможности сделать это (поставить F-16 ВСУ. — RT) больше нет», — цитирует его РИА Новости.

Ранее агентство Reuters писало, что США одобрили передачу Киеву истребителей F-16 от Дании и Нидерландов по завершении подготовки украинских пилотов.

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