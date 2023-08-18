Россия и КНР подпишут совместные документы во время визита Путина в Китай

Москва и Пекин подготавливают совместные документы, которые намерены подписать во время визита российского лидера Владимира Путина в октябре.

Такое заявление сделал замдиректора департамента стран Европы и Центральной Азии МИД КНР Чэн Икунь.

По его словам, китайская сторона сейчас ведёт работу с российскими коллегами по поводу документов, которые подпишут на форуме «Один пояс — один путь».

«По результатам мы своевременно вас проинформируем. Пока мы на стадии проработки этих документов», — цитирует его ТАСС.

25 июля сообщалось, что Путин собирается посетить Китай в октябре, когда начнётся форум «Один пояс — один путь».