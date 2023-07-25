Ушаков: Путин намерен посетить Китай в октябре во время форума «Один пояс — один путь»

Президент России Владимир Путин намерен посетить Китай в октябре, когда состоится форум «Один пояс — один путь».

Об этом он рассказал РИА Новости.

«Известно, что мы получили приглашение и что мы намерены поехать в Китай, когда будет проведён форум «Один пояс — один путь», — сказал помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков.

Таким образом он ответил на вопрос о возможном визите Путина в Китай.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что визит Путина в Китай находится на повестке дня.