Хренин: Белоруссия обеспечивает России надёжный заслон от удара со стороны НАТО

Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что республика обеспечивает России надёжный заслон от удара со стороны НАТО.

Как сообщает БЕЛТА, об этом он заявил на пленарном заседании II Международного антифашистского конгресса.

«Сегодня в авангарде борьбы с неонацизмом находится братская нам Россия, которая проводит специальную военную операцию на Украине. Беларусь обеспечивает ей надёжный заслон на своей территории от удара со стороны натовских войск в спину», — заявил он.

По его словам, для белорусской стороны это является важнейшим направлением.

Вместе с этим Хренин добавил, что и в самой Белоруссии многое делается по противодействию реабилитации нацизма и распространению неофашизма, сохранению исторической памяти о героическом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Ранее Хренин заявил, что лишь ядерный ответ сдерживает Запад от развязывания крупномасштабной войны.