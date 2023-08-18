Хренин: Белоруссия обеспечивает России надёжный заслон от удара со стороны НАТО
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Как сообщает БЕЛТА, об этом он заявил на пленарном заседании II Международного антифашистского конгресса.
«Сегодня в авангарде борьбы с неонацизмом находится братская нам Россия, которая проводит специальную военную операцию на Украине. Беларусь обеспечивает ей надёжный заслон на своей территории от удара со стороны натовских войск в спину», — заявил он.
По его словам, для белорусской стороны это является важнейшим направлением.
Вместе с этим Хренин добавил, что и в самой Белоруссии многое делается по противодействию реабилитации нацизма и распространению неофашизма, сохранению исторической памяти о героическом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.
Ранее Хренин заявил, что лишь ядерный ответ сдерживает Запад от развязывания крупномасштабной войны.