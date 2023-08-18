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Хренин: Белоруссия обеспечивает России надёжный заслон от удара со стороны НАТО

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Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что республика обеспечивает России надёжный заслон от удара со стороны НАТО.
Хренин: Белоруссия обеспечивает России надёжный заслон от удара со стороны НАТО
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Как сообщает БЕЛТА, об этом он заявил на пленарном заседании II Международного антифашистского конгресса.

«Сегодня в авангарде борьбы с неонацизмом находится братская нам Россия, которая проводит специальную военную операцию на Украине. Беларусь обеспечивает ей надёжный заслон на своей территории от удара со стороны натовских войск в спину», — заявил он.

По его словам, для белорусской стороны это является важнейшим направлением.

Вместе с этим Хренин добавил, что и в самой Белоруссии многое делается по противодействию реабилитации нацизма и распространению неофашизма, сохранению исторической памяти о героическом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Ранее Хренин заявил, что лишь ядерный ответ сдерживает Запад от развязывания крупномасштабной войны.

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