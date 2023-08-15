Минобороны Белоруссии: лишь ядерный ответ сдерживает Запад от войны

Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил, лишь ядерный ответ сдерживает Запад от развязывания крупномасштабной войны.

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Все помнят заявления бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о значении Минских соглашений в подготовке агрессии против России. В январе текущего года глава немецкого МИД и вовсе заявила, что в настоящее время НАТО фактически уже воюет с Россией. Единственное, что сдерживает властные структуры стран «золотого миллиарда» от развязывания крупномасштабной войны, — это угроза ядерного ответа на их действия», — отметил он.

По его словам, именно по этой причине Белоруссия рассматривает возвращение тактического ядерного оружия на свою территорию как действенный фактор стратегического сдерживания.

Ранее Хренин назвал «весьма очевидной» возможность военного столкновения с НАТО.