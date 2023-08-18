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Британия заключила контракты на £90 млн на поставку Украине систем ПВО

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Британские власти от имени Международного фонда для Украины заключили контракты на поставку киевским властям систем ПВО на общую сумму в £90 млн.
Британия заключила контракты на £90 млн на поставку Украине систем ПВО
  • Legion-Media

«Три контракта на поставку средств противовоздушной обороны на Украину на сумму более £90 млн были подписаны Министерством обороны от имени Международного фонда для Украины», — сказано в тексте.

Один из контрактов на £56 млн относится к норвежской международной технологической группе Kongsberg Gruppen, подробности о двух других соглашениях не приводятся.

Ранее глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен подтвердил, что Копенгаген получил разрешение от Вашингтона на передачу истребителей F-16 Вооружённым силам Украины.

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