Белоруссия доставила гуманитарную помощь в Приморье, пострадавшее от наводнений

Самолёт с гуманитарным грузом из Белоруссии прибыл в пострадавший от наводнения Приморский край.

Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Олег Кожемяко.

«72 тонны гуманитарного груза доставлено в Приморье из Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в списке доставленного 85 позиций, среди них: продукты, одежда, бензиновые насосные установки, дизельные генераторы, медикаменты.

Ранее сообщалось, что Белоруссия направила партию гуманитарной помощи в Приморский край.

Также поступала информация, что число эвакуированных из зоны подтопления в Приморье превысило 5 тыс.