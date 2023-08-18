Белоруссия доставила гуманитарную помощь в Приморье, пострадавшее от наводнений
Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Олег Кожемяко.
«72 тонны гуманитарного груза доставлено в Приморье из Республики Беларусь», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в списке доставленного 85 позиций, среди них: продукты, одежда, бензиновые насосные установки, дизельные генераторы, медикаменты.
Ранее сообщалось, что Белоруссия направила партию гуманитарной помощи в Приморский край.
Также поступала информация, что число эвакуированных из зоны подтопления в Приморье превысило 5 тыс.