Белоруссия направила партию гуманитарной помощи в Приморский край
- РИА Новости
Об этом заявило ведомство на своём официальном сайте.
Сообщается, что из аэропорта Минск вылетел рейс с гуманитарным грузом на борту весом более 70 т в сопровождении сотрудников МЧС республики. Самолёт доставит в Приморский край продукты питания, медикаменты, одежду и обувь, бензиновые насосные установки, а также дизель-генераторы.
В МЧС добавили, что помощь от Белоруссии согласовали с руководством Приморского края.
Ранее президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову и главе Приморья Олегу Кожемяко оформить документы для пострадавших от тайфуна «Ханун».
Число эвакуированных жителей из зоны подтопления в Приморском крае уже превысило 5 тыс. человек.