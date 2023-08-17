Белоруссия направила партию гуманитарной помощи в Приморский край

МЧС Белоруссии по поручению главы государства организовало мероприятия по оказанию гуманитарной помощи Приморскому краю России в рамках борьбы с последствиями наводнения.

Об этом заявило ведомство на своём официальном сайте.

Сообщается, что из аэропорта Минск вылетел рейс с гуманитарным грузом на борту весом более 70 т в сопровождении сотрудников МЧС республики. Самолёт доставит в Приморский край продукты питания, медикаменты, одежду и обувь, бензиновые насосные установки, а также дизель-генераторы.

В МЧС добавили, что помощь от Белоруссии согласовали с руководством Приморского края.

Ранее президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову и главе Приморья Олегу Кожемяко оформить документы для пострадавших от тайфуна «Ханун».

Число эвакуированных жителей из зоны подтопления в Приморском крае уже превысило 5 тыс. человек.