Узнать больше

Путин поручил оформить документы для помощи пострадавшим от тайфуна «Ханун»

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову и главе Приморья Олегу Кожемяко начать оформление всех документов для помощи пострадавшим от тайфуна «Ханун».
Путин поручил оформить документы для помощи пострадавшим от тайфуна «Ханун»
  • РИА Новости

Соответствующее поручение глава государства дал на совещании с членами правительства.

Путин спросил у Куренкова, требуется ли дополнительная помощь ведомствам. Глава МЧС заявил, что Приморскому краю необходима помощь в связи с большим количеством пострадавших.

«Тогда вместе с губернатором организуйте соответствующий запрос, оформите всё, что нужно. Понятно, что нужно делать в таких случаях и делать нужно как можно быстрее», — заявил Путин.

Ранее сообщалось, что Приморье накрыли сильные дожди в связи с тайфуном «Лан».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить