Путин поручил оформить документы для помощи пострадавшим от тайфуна «Ханун»

Российский президент Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову и главе Приморья Олегу Кожемяко начать оформление всех документов для помощи пострадавшим от тайфуна «Ханун».

Соответствующее поручение глава государства дал на совещании с членами правительства.

Путин спросил у Куренкова, требуется ли дополнительная помощь ведомствам. Глава МЧС заявил, что Приморскому краю необходима помощь в связи с большим количеством пострадавших.

«Тогда вместе с губернатором организуйте соответствующий запрос, оформите всё, что нужно. Понятно, что нужно делать в таких случаях и делать нужно как можно быстрее», — заявил Путин.

Ранее сообщалось, что Приморье накрыли сильные дожди в связи с тайфуном «Лан».