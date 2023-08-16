Путин поручил оформить документы для помощи пострадавшим от тайфуна «Ханун»
- РИА Новости
Соответствующее поручение глава государства дал на совещании с членами правительства.
Путин спросил у Куренкова, требуется ли дополнительная помощь ведомствам. Глава МЧС заявил, что Приморскому краю необходима помощь в связи с большим количеством пострадавших.
«Тогда вместе с губернатором организуйте соответствующий запрос, оформите всё, что нужно. Понятно, что нужно делать в таких случаях и делать нужно как можно быстрее», — заявил Путин.
Ранее сообщалось, что Приморье накрыли сильные дожди в связи с тайфуном «Лан».