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РИА Новости: США более чем вдвое нарастили импорт удобрений из России

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США наращивают покупку российских удобрений, за первый квартал текущего года их импорт удобрений из России вырос более чем вдвое.

Об этом, как информирует РИА Новости, говорится в исследовании «Росконгресса» «Элементы роста: спрос и предложение на рынке удобрений».

«Квартальный объём закупок удобрений со стороны американских компаний вырос с $262 млн до $596 млн», — передаёт агентство.

Отмечается, что рост показателей фиксируется несмотря на риторику нынешней администрации Белого дома.

Ранее в Минсельхозе заявили, что Россия в ближайшее время безвозмездно поставит в Африку до 50 тыс. т зерна.

Также сообщалось, что квота на экспорт удобрений из России с 1 июня по 30 ноября 2023 года составит 16,3 млн т.

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