РИА Новости: США более чем вдвое нарастили импорт удобрений из России

США наращивают покупку российских удобрений, за первый квартал текущего года их импорт удобрений из России вырос более чем вдвое.

Об этом, как информирует РИА Новости, говорится в исследовании «Росконгресса» «Элементы роста: спрос и предложение на рынке удобрений».

«Квартальный объём закупок удобрений со стороны американских компаний вырос с $262 млн до $596 млн», — передаёт агентство.

Отмечается, что рост показателей фиксируется несмотря на риторику нынешней администрации Белого дома.

Ранее в Минсельхозе заявили, что Россия в ближайшее время безвозмездно поставит в Африку до 50 тыс. т зерна.

Также сообщалось, что квота на экспорт удобрений из России с 1 июня по 30 ноября 2023 года составит 16,3 млн т.