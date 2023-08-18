РИА Новости: США более чем вдвое нарастили импорт удобрений из России
Об этом, как информирует РИА Новости, говорится в исследовании «Росконгресса» «Элементы роста: спрос и предложение на рынке удобрений».
«Квартальный объём закупок удобрений со стороны американских компаний вырос с $262 млн до $596 млн», — передаёт агентство.
Отмечается, что рост показателей фиксируется несмотря на риторику нынешней администрации Белого дома.
Ранее в Минсельхозе заявили, что Россия в ближайшее время безвозмездно поставит в Африку до 50 тыс. т зерна.
Также сообщалось, что квота на экспорт удобрений из России с 1 июня по 30 ноября 2023 года составит 16,3 млн т.