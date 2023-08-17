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МО России: истребители коалиции США сблизились с российскими самолётами в Сирии

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Два истребителя F-35 коалиции США опасно сблизились с российскими самолётами Су-35 ВКС России в Сирии. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
МО России: истребители коалиции США сблизились с российскими самолётами в Сирии
  • AP

«16 августа с 11:10 до 11:37 в районе Эт-Танф на высоте около 7 тыс. м произошло опасное сближение двух истребителей F-35 коалиции с парой самолётов Су-35 ВКС России, совершавшей плановый полёт вдоль южной границы Сирии», — сказал он.

Кулить подчеркнул, что российские военные продемонстрировали профессионализм и предприняли необходимые меры для предотвращения столкновения с истребителями коалиции США.

Ранее стало известно, что истребители и беспилотники проамериканской антитеррористической «коалиции» за минувшие сутки 13 раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф.

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