США включили четырёх россиян в санкционный список по «акту Магнитского»
- РИА Новости
Согласно заявлению ведомства, решение касается Алексея Александрова, Константина Кудрявцева, Ивана Осипова и Владимира Паняева.
По версии американских властей, эти лица якобы «были причастны к отравлению Алексея Навального».
Ранее они уже были включены в санкционный список Соединённых Штатов.
В начале августа Мосгорсуд приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима по уголовному делу о создании экстремистского сообщества.