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США включили четырёх россиян в санкционный список по «акту Магнитского»

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Минфин США расширил санкции против четырёх россиян, уже находящихся в «чёрном списке», в соответствии с так называемым актом Магнитского.
США включили четырёх россиян в санкционный список по «акту Магнитского»
  • РИА Новости

Согласно заявлению ведомства, решение касается Алексея Александрова, Константина Кудрявцева, Ивана Осипова и Владимира Паняева.

По версии американских властей, эти лица якобы «были причастны к отравлению Алексея Навального».

Ранее они уже были включены в санкционный список Соединённых Штатов.

В начале августа Мосгорсуд приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима по уголовному делу о создании экстремистского сообщества.

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