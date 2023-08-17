В Париже задержали мужчину, который прыгнул с парашютом с Эйфелевой башни

В Париже мужчина прыгнул с парашютом с Эйфелевой башни и приземлился неподалёку, его задержала полиция.

Как сообщает The Guardian, мужчина проник на башню рано утром ещё до её официального открытия. По словам оператора башни SETE, охранники его быстро заметили, но не успели поймать.

Нарушитель нёс парашют в рюкзаке. Он поднялся к вершине башни на высоту более 300 м и прыгнул вниз.

«Такого рода безответственные действия подвергают опасности людей, работающих на башне или под ней», — сообщила администрация.

Ранее во Франции эвакуировали людей с Эйфелевой башни из-за сообщений о бомбе.