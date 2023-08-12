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BFMTV: полиция эвакуировала людей с Эйфелевой башни после сообщений о бомбе

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Во Франции сотрудники правоохранительных органов эвакуировали людей с Эйфелевой башни из-за сообщений о бомбе.
BFMTV: полиция эвакуировала людей с Эйфелевой башни после сообщений о бомбе
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«Три этажа Эйфелевой башни и прилегающая к ней территория были эвакуированы вскоре после полудня в субботу после получения сообщения о бомбе», — говорится в публикации.

На месте работают сапёры.

По данным телеканала, вход на Эйфелевую башню временно закрыт.

Ранее в городе Люблин в восточной части Польши прошла эвакуация 14 тыс. человек после того, как рабочий-строитель нашёл неразорвавшуюся бомбу.

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