Швейцария потратит $57 млрд на укрепление национальной обороны
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«Швейцария переориентирует свои ВС на национальную оборону», — цитирует его Bloomberg.
Так, швейцарская армия планирует инвестировать порядка 13 млрд франков в средства связи, сухопутные войска и киберзащиту.
При этом количество боеприпасов, закупаемых сейчас, недостаточно для защиты страны в случае нападения, отметил военный чиновник.
Ранее стало известно, что Финляндия намерена создать в стране крупнейший стратегический запас предметов первой необходимости на случай химической, биологической или радиационной угрозы.
Еврокомиссия выделила на проект €242 млн, предполагается, что в случае необходимости воспользоваться резервами смогут страны Северной и Восточной Европы.