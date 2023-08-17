Швейцария потратит $57 млрд на укрепление национальной обороны

Вооружённые силы Швейцарии потратят около 50 млрд франков ($57 млрд) на укрепление национальной обороны, сообщил командующий армией Томас Зюссли.

«Швейцария переориентирует свои ВС на национальную оборону», — цитирует его Bloomberg.

Так, швейцарская армия планирует инвестировать порядка 13 млрд франков в средства связи, сухопутные войска и киберзащиту.

При этом количество боеприпасов, закупаемых сейчас, недостаточно для защиты страны в случае нападения, отметил военный чиновник.

Ранее стало известно, что Финляндия намерена создать в стране крупнейший стратегический запас предметов первой необходимости на случай химической, биологической или радиационной угрозы.

Еврокомиссия выделила на проект €242 млн, предполагается, что в случае необходимости воспользоваться резервами смогут страны Северной и Восточной Европы.