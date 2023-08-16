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Финляндия создаёт резерв предметов первой необходимости при ядерной угрозе

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Финляндия намерена создать в стране крупнейший стратегический запас предметов первой необходимости на случай химической, биологической или радиационной угрозы. Еврокомиссия выделила на проект €242 млн, предполагается, что в случае необходимости воспользоваться резервами смогут страны Северной и Восточной Европы.
Финляндия создаёт резерв предметов первой необходимости при ядерной угрозе
  • Gettyimages.ru

В МВД Финляндии пояснили, что химические, биологические, радиационные или ядерные угрозы из-за текущей глобальной ситуации стали более вероятны.

Тарья Рантала, отвечающая за реализацию проекта, также связала решение создать такой резерв со спецоперацией России на Украине.

Ожидается, что запас будет создан в течение 2024 года, в него войдут измерительные приборы, детекторы, экспресс-тесты, медикаменты и вакцины.

Такие же резервы создаются во Франции, Польше и Хорватии, отмечает Bloomberg, однако их объёмы уступают финскому проекту.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что угрозы военной безопасности России на западном и северо-западном стратегических направлениях возросли кратно.

Дестабилизирующим фактором он назвал вступление в НАТО Финляндии и в перспективе Швеции.

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