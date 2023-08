В Университете «Синергия» рассказали о создании новых игровых проектов

Директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов в беседе с RT рассказал о создании новых игровых проектов.

Как отметил собеседник RT, в России прямо сейчас создаётся немало игровых проектов. Пименов напомнил, что есть Всероссийский конкурс «Начни Игру», благодаря которому начинающие в индустрии объединяются в команды и работают над огромным числом игровых проектов.

«Смута», выход которой очень ждут и которой выделили один из самых больших грантов на данный момент. «Буки» — игра с образовательной составляющей, которая, как и «Смута», разрабатывается на грант от ИРИ. Kiborg — от команды независимых разработчиков, которая уже успела выпустить несколько проектов в релиз в предыдущие годы. Разработка в России продолжается — и чем больше возможностей будет для взаимодействия с массовой аудиторией, тем рентабельнее для разработки больших проектов», — подчеркнул эксперт.

Комментируя поручение российского президента Владимира Путина подготовить предложения для продвижения на иностранные рынки видеоигр российских разработчиков, специалист отметил, что это «жизнеутверждающая новость».

«У нас есть много игр, которые и помнят до сих пор и которые заходили и за пределами России — «Ил-2: Штурмовик», «Космические рейнджеры», Heroes of Might and Magic V, не говоря уже о «Тетрисе», который тоже создавался силами Алексея Пажитнова ещё в СССР... Из тех, что ближе к современным, — «Мир Танков», Black Book, Escape from Tarkov и Atomic Heart, которая вышла в этом году и всё ещё продолжает завоёвывать популярность во всём мире», — рассказал он.

Специалист также добавил, что наличие ряда проблем с выпуском российских продуктов за рубеж не означает, что они перестали быть интересны иностранным игрокам.

«Особенно, если в них есть своя идентичность и аутентика, способная предложить что-то новое — свежий взгляд, самобытность или уникальность, присущие нашему менталитету и историческим реалиям. Практика уже много раз показывала, что это вызывает интерес не только у локальных игроков, но и по всему миру», — заключил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения для продвижения на иностранные рынки, в том числе в страны БРИКС, видеоигр российских разработчиков.