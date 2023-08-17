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Аэропорт Франкфурта-на-Майне отменил рейсы из-за сильных дождей

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Аэропорт Франкфурта-на-Майне отменил десятки рейсов из-за сильных дождей.
Аэропорт Франкфурта-на-Майне отменил рейсы из-за сильных дождей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает немецкая газета Welt.

«На Франкфурт-на-Майне обрушилась сильная гроза. В аэропорту пришлось отменить десятки рейсов. На территории аэропорта скопилось столько воды, что взлёты и посадки стали невозможны», — пишет издание.

Дороги на подъезде к аэропорту в результате ливней также затопило.

Ранее глава пресс-службы Военно-морских сил Румынии Корнелиу Павел в комментарии телеканалу Digi 24 заявил о риске инцидентов с дрейфующими минами из-за погодных условий у побережья Констанцы.

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